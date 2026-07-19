A seleção francesa sofreu uma derrota histórica para a Inglaterra por 6 a 4 ontem à noite, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, registrando uma série de recordes negativos.

De acordo com a rede francesa “stats foot”, os Bleus sofreram seis gols em uma única partida pela primeira vez desde a derrota em um amistoso contra a Suíça por 6 a 2, em 12 de outubro de 1960.

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Além disso, esta é apenas a segunda vez na história da França em que a seleção sofre seis gols ou mais em uma partida oficial, após a derrota recorde para a Dinamarca por 17 a 1 nos Jogos Olímpicos de 1908.

A França sofreu duas derrotas consecutivas na Copa do Mundo, pela primeira vez desde a edição de 2010, sob o comando do técnico Raymond Dominique.

Os Bleus perderam duas partidas consecutivas por diferença de dois gols ou mais na Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, após serem derrotados pela Espanha por 2 a 0 na semifinal.



