Em uma palavra... Mourinho acende o entusiasmo dos torcedores do Real Madrid

O técnico português José Mourinho começou suas atividades no centro esportivo de Valdebebas, preparando-se para o início de sua nova etapa no Real Madrid, embora a pré-temporada oficial da equipe só comece na próxima segunda-feira.

Mourinho postou uma foto em sua conta no Instagram de dentro de Valdebebas, vestindo roupas com o emblema do Real Madrid, e escreveu uma breve legenda: “Vamos”, que significa “vamos lá” ou “vamos em frente”.

O jornal “AS” informou que Mourinho já começou a trabalhar em seu escritório e iniciou o planejamento para a nova temporada em colaboração com sua nova comissão técnica.

Além disso, o técnico português começou a avaliar o elenco disponível e a manter conversas importantes com vários jogadores, em preparação para a nova temporada.

Com o início da pré-temporada, Mourinho poderá contar com André Lunin, Arnold, Carreras, Dean Hooysen, Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García e Mastantuno, além do trio lesionado que continua se recuperando: Militão, Rodrygo e Ferland Mendy.

Segundo o “AS”, o Real Madrid traçou um plano inicial que inclui a realização de quatro jogos amistosos durante a pré-temporada, aproveitando o adiamento de sua partida na primeira rodada da La Liga.

O Real Madrid participará do Torneio Teresa Herrera e disputará um amistoso na Áustria no dia 1º de agosto, além de mais dois amistosos antes do início da temporada.