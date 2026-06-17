Em uma palavra... Haaland se curva diante da grandeza de Messi

O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, descreveu como “loucura” o que Lionel Messi fez com a seleção argentina na madrugada desta quarta-feira, contra a Argélia, na Copa do Mundo de 2026.

Lionel Messi fez história na primeira participação da Argentina na Copa do Mundo de 2026 ao marcar três gols contra a Argélia (3 a 0), o que lhe permitiu igualar o recorde do alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (16 gols).

Haaland comentou o hat-trick de Messi com uma única palavra no “Snapchat”, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano: “Messi é louco”.

Haaland havia marcado dois gols, levando a seleção da Noruega à vitória sobre o Iraque (4 a 1), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, na madrugada desta quarta-feira.

Vale lembrar que Haaland participa da Copa do Mundo pela primeira vez em sua carreira, enquanto Messi disputa sua sexta Copa do Mundo, tendo conquistado o título na edição de 2022.







