A Federação Internacional de Futebol (FIFA) colocou Michael Oliisi, astro da seleção francesa, à beira do abismo antes do confronto contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.
A seleção do Marrocos enfrenta a França amanhã, quinta-feira, no Estádio Gillette, em Boston, nos Estados Unidos, na abertura das partidas das quartas de final da Copa do Mundo.
Cerca de 24 horas antes da partida, a emissora francesa “Radio Monte Carlo” confirmou que a FIFA rejeitou o recurso apresentado pela Federação Francesa de Futebol para anular o cartão amarelo recebido por Oulissi contra o Paraguai.
Oulissi ajudou a levar os “Galo” às quartas de final da Copa do Mundo, após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, no último domingo, nas oitavas de final.
No entanto, o ponta francês recebeu um cartão amarelo aos 90 minutos, após um contato com Matías Galarza, quando Oulissi puxou a camisa do adversário, antes que este caísse no chão segurando o rosto, embora as imagens não tenham mostrado qualquer agressão direta ao rosto.
A Federação Francesa de Futebol esperava que o cartão fosse anulado, mas seu pedido não foi atendido. Assim, Oulissi corre o risco de ficar de fora da partida das semifinais, caso a seleção se classifique, se receber outro cartão amarelo contra o Marrocos.
Vale lembrar que a atual Copa do Mundo testemunhou um incidente semelhante que gerou ampla polêmica, depois que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu suspender a suspensão automática do atacante americano Fularin Balogun, após o cartão vermelho que ele recebeu durante o confronto contra a Bósnia nas oitavas de final.
Balogun participou da partida contra a Bélgica nas oitavas de final, apesar da objeção das federações belga e europeia de futebol, mas não conseguiu salvar a seleção de seu país da goleada por 1 a 4 que se seguiu.