A seleção de Cristiano Ronaldo ficará hospedada em um complexo esportivo gigantesco durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, segundo o jornal português “Ábula”.

Em West Palm Beach, na Flórida, o clima é pesado e abafado, dificultando a respiração devido ao calor intenso.

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A seleção portuguesa realizará seu estágio, nestes dias, sob uma sensação térmica que chega a 45 °C.

O “Apula” considerou que este será “o primeiro adversário do exército de Roberto Martínez no processo de adaptação, já que o primeiro treino está marcado para 13 de junho, às 18h45 locais (23h45, horário de Lisboa). O treino será aberto ao público, e espera-se a presença de cerca de 200 pessoas da comunidade portuguesa local”.

Crocodilos nas proximidades

A sede da seleção portuguesa fica ao lado de um lago deslumbrante, onde foram avistados três jacarés locais nas últimas horas.

O jornal acrescentou, em tom de brincadeira: “É um aviso antecipado de que todos aqui não devem perder a concentração, nem desperdiçar nenhum passe”.

E continuou: “Se a vida selvagem local impõe respeito, a vizinhança política não é menos importante. Estamos a uma curta distância de Mar-a-Lago, a famosa residência de verão de Donald Trump. O resultado? Medidas de segurança dignas de um filme de Hollywood, com guardas de segurança e agentes federais usando óculos escuros, olhando com desconfiança até mesmo para os pássaros que cruzam o céu”.

Sobre o grande interesse do público pelo principal astro de Portugal, “Apola” disse: “O movimento de pessoas já começou. Torcedores de várias nacionalidades, moradores locais vestindo camisetas de futebol, sul-americanos residentes e europeus em férias circulam ao redor das cercas com uma única pergunta na boca: quando chega Cristiano Ronaldo?”.

A Portugal iniciará sua aventura na Copa do Mundo enfrentando a República Democrática do Congo na próxima quarta-feira, em um grupo que também inclui a Colômbia e o Uzbequistão.