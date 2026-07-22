“A maior vergonha” para o jogador com mais partidas pela seleção nacional teria sido, de fato, a ausência da Itália na fase final XXL, que contou pela primeira vez com 48 participantes, “mas a Alemanha vem logo em seguida, porque mais uma vez não conseguiu colocar em campo a qualidade que nossos jogadores têm”.

A seleção comandada pelo ex-técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, não convenceu nem contra o Paraguai, nem contra a Costa do Marfim, nem contra o Equador. Somente na vitória por 7 a 1 sobre Curaçao é que a Alemanha foi “melhor”. “Mas eles foram muito ingênuos no primeiro jogo, porque queriam entrar na jogada. Se tivessem montado uma defesa sólida como nas duas partidas seguintes, já teríamos tido problemas ali mesmo. Talvez tivesse sido melhor se tivéssemos aberto os olhos logo de cara”, escreveu ele.

Como observou, por exemplo, o ex-jogador da seleção Lukas Podolski, para Matthäus a “mentalidade e a atitude” foram um problema central da Alemanha. A conclusão clara e, ao mesmo tempo, assustadora do jogador de 65 anos: “Para mim, ainda é incompreensível que, com esses jogadores, a gente volte para casa tão cedo. A verdade é que a Alemanha jogou pior do que na eliminação na fase de grupos de 2018 e também do que em 2022. Em termos de desempenho, foi a pior das três últimas Copas do Mundo.”

Não aprenderam nada com o passado? Isso “incomoda” e “irrita” Lothar Matthäus

Na eliminação na fase de grupos no Catar, sob o comando do técnico Hansi Flick, a seleção alemã, afinal, criou “muitas chances de gol”. “No fim das contas, ficamos empatados em pontos e fomos derrotados pela Espanha de forma um pouco infeliz. No empate de 1 a 1 contra a Espanha, nossa seleção estava na mesma altura naquela época, poderia até ter vencido – e, então, não teria sido eliminada.” Onze jogadores daquela equipe foram coroados campeões mundiais no domingo, quase exatamente quatro anos depois. O técnico Luis de la Fuente assumiu o comando da equipe após a eliminação nas oitavas de final contra o Marrocos e, em pouco tempo, transformou-a em uma potência do futebol. Matthäus deixou claro: “Em nossa atual seleção para a Copa do Mundo ainda havia nove jogadores profissionais que já estavam lá em 2022. Progresso? Zero! Embora o jovem ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann tenha cometido muitos erros, a culpa não foi só dele.”

Matthäus está “irritado” e “incomodado” sobretudo com o fato de que a DFB não tenha aprendido com os erros do passado. “O fato é que jogamos essa Copa do Mundo fora. Assim como já havíamos feito em 1994, nos EUA, quando eu mesmo ainda jogava. E foram, em grande parte, os mesmos erros e problemas”, escreveu ele. Uma breve retrospectiva: naquela época, a Alemanha, então atual campeã mundial, fracassou devido a graves conflitos internos, falta de disciplina e mentalidade de grupo.

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Lothar Matthäus exige uma análise “implacável”: Jürgen Klopp é o homem certo

Por isso, agora é preciso “analisar sem piedade o que deu errado no futebol alemão nos últimos – pelo menos – três anos e meio”. Matthäus, porém, tem certeza de que o sucessor de Nagelsmann, Jürgen Klopp, cuidará disso. Após um “acordo generoso” entre a Red Bull e a DFB, falta apenas a assinatura, como explicou o jogador de 59 anos à margem da final da Copa do Mundo.

Após a eliminação da Copa do Mundo, Nagelsmann, acima de tudo, ficou na mira da imprensa e dos especialistas. Além da escolha do elenco, a falta de comunicação em relação aos casos de Deniz Undav e Manuel Neuer, em especial, havia causado espanto antes do torneio.

Alemanha: Resultados nas Copas do Mundo de 2026, 2022 e 2018