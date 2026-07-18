Em termos contratuais... Quando Zidane assume o cargo na seleção francesa?

Reportagens da imprensa revelaram a data oficial em que Zinedine Zidane assumirá o comando da seleção francesa, sucedendo ao atual técnico Didier Deschamps.

Deschamps disputará sua última partida no comando técnico da seleção francesa na madrugada deste domingo, quando enfrentará a seleção da Inglaterra para definir o terceiro e o quarto lugares na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O jornal francês “L’Équipe” informou que os documentos trocados entre Zidane e a Federação Francesa de Futebol, relativos ao novo contrato, estabelecem que a data de sua nomeação terá início no próximo dia 1º de setembro.

Isso ocorre apesar de o anúncio oficial da contratação de Zidane poder acontecer ainda neste mês de julho, mais precisamente na quinta ou na sexta-feira desta semana, poucos dias após a final da Copa do Mundo.

A primeira missão de “Zizou” com os “Galo” será comandá-los em quatro partidas consecutivas pela Liga das Nações, contra a Turquia e a Bélgica, nos dias 25 e 28 de setembro, depois contra a Itália em 2 de outubro e, novamente, contra a Bélgica no dia 5 do mesmo mês.

Zidane terá uma tarefa difícil pela frente, já que substituirá Deschamps, que levou a seleção francesa à conquista da Copa do Mundo de 2018, antes de ficar em segundo lugar na Copa do Mundo de 2022, além de ter conquistado o título da Liga das Nações de 2021.