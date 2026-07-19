Em simultâneo à final da Copa do Mundo... Mbappé gera polêmica com uma atitude polêmica

O astro francês Kylian Mbappé causou alvoroço nas redes sociais com uma atitude polêmica, em meio à final da Copa do Mundo entre a Argentina e a Espanha.

O jornal “Sport” informou que Mbappé apagou rapidamente uma foto que havia postado por engano da atriz espanhola Esther Expósito vestindo a camisa da seleção francesa, poucos segundos após publicá-la, conforme revelou o jornalista Javi Hoyos.

Após o término da campanha da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, na qual ficou em quarto lugar, Mbappé decidiu se afastar um pouco do clima das competições e passar algum tempo com seus entes queridos.

O jornal “Sport” destacou que Mbappé foi descansar na companhia de sua namorada, que ainda não foi oficialmente apresentada, Esther Expósito, e foi lá que ele cometeu o deslize que causou alvoroço nas redes sociais.

Mbappé postou, em sua conta, uma foto em que aparecia ao lado da atriz espanhola, que vestia a camisa da seleção francesa com o número dele, antes de excluí-la rapidamente; no entanto, alguns seguidores já haviam conseguido fazer uma captura de tela antes que a publicação fosse removida.

A foto ficou no perfil de Mbappé por apenas 27 segundos, mas foi o suficiente para confirmar seu relacionamento com Esther Expósito, embora o casal nunca tenha anunciado oficialmente o namoro.

O fato de terem sido vistos juntos nas ruas de Madri, de mãos dadas, reforçou os rumores nos últimos tempos.

O jornalista Javi Hoyos revelou detalhes do que aconteceu em sua conta no Instagram, dizendo: “Mbappé postou uma foto de Esther vestindo a camisa da seleção francesa. Foi uma surpresa; a foto ficou no ar por apenas alguns segundos, mas alguém me enviou por mensagem privada”.

Ele acrescentou: “Talvez a foto fosse destinada à lista de amigos próximos, mas ele a publicou para todos por engano. É a primeira foto que ele compartilha dela, e era uma foto divertida e engraçada, com o número de Mbappé na camisa”.