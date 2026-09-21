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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Em resposta às suas declarações: decisão final dos árbitros sobre a escalada contra Mourinho

J. Mourinho
Real Madrid
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Espanha

A polêmica continua após o dérbi de Madri

A associação dos árbitros espanhóis de futebol decidiu não tomar qualquer medida contra José Mourinho, técnico do Real Madrid, perante o comitê de disciplina, por conta de suas declarações após o clássico de Madri contra o Atlético de Madrid.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a associação dos árbitros espanhóis de futebol, em cooperação com a direção jurídica do comitê técnico de arbitragem, estudava apresentar uma queixa ao comitê de disciplina sobre as declarações de José Mourinho após o fim do clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, e encaminhá-la à direção vinculada à Federação Espanhola de Futebol a fim de abrir um processo que poderia terminar com a aplicação de uma punição ao treinador português do Real Madrid.

O jornal apontou que a associação dos árbitros decidiu no fim, após deliberações que se estenderam por todo o dia de segunda-feira, descartar a apresentação da queixa.

A associação não tomará no momento qualquer medida, apesar das declarações feitas pelo técnico do Real Madrid após a partida, nas quais criticou o árbitro principal Miguel Ángel Ortiz Arias, e em especial o responsável pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo, Daniel Trujillo Suárez.

Em suas declarações, Mourinho questionou a capacidade do árbitro madrilenho, sob o argumento de que ele não possui o título internacional e de que, apesar de ter chegado aos 41 anos, nunca apitou uma grande partida.

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Já em relação ao árbitro designado para atuar na sala do VAR, o treinador português relembrou incidentes ocorridos na temporada passada com a equipe do Real Madrid.

Dessa forma, José Mourinho escapa de uma possível punição que poderia ter sido aplicada caso se avançasse na abertura do processo, já que a sanção poderia chegar à suspensão por 4 partidas, além de uma multa financeira entre 601 e 3.005,06 euros.

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