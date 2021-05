Em qual game jogar a Eurocopa 2020?

Competição europeia é exclusiva do PES 2021, onde tem seleções, uniformes e elencos licenciados

FIFA 21 pode ser o jogo de futebol favorito dos fãs do esporte, mas quando o assunto é Eurocopa 2020, que será realizada entre junho e julho deste ano, o rival Pro Evolution Soccer 2021 leva a melhor.

Com a licença exclusiva da competição, o simulador de futebol da Konami é o único a contar com a representação oficial da Eurocopa, com todas as seleções participantes, uniformes e elencos reais e atualizados e até mesmo a identidade visual da copa.

Além dos 16 participantes da Euro, PES 2021 conta com as outras 39 seleções da UEFA, que podem ser usados para disputar as fases de qualificação para o torneio. Os estádios de Wembley e São Petersburgo também serão incluídos.

A Konami promete uma atualização nos elencos assim que as seleções divulgarem as convocações finais para a Euro, o que garantirá mais realismo para a Euro virtual do Pro Evolution Soccer.

Vale lembrar que o campeonato só estará disponível na versão completa do PES 2021, lançado como uma atualização da edição de 2020. O preço sugerido é de R$ 179, mas já é fácil encontrar o título por valores mais baixos. No Xbox Game Pass, basta uma assinatura para jogar de graça.