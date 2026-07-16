Em preparação para o anúncio oficial... Ademi conclui os exames médicos em Barcelona

O alemão Karim Ademi concluiu os exames médicos do Barcelona, como preparação para sua contratação oficial pelo clube catalão, nesta janela de transferências de verão.
Ademi chegou a Barcelona ontem à tarde, quarta-feira. O ponta do Borussia Dortmund deve se tornar a segunda contratação do Barcelona neste verão, depois do inglês Anthony Gordon.
O jornal “Mundo Deportivo” informou que o astro alemão chegou cedo ao hospital de Barcelona para realizar os exames médicos e, cerca de duas horas após sua chegada, Ademi voltou ao hotel para aguardar novas instruções.
Ademi não irá à Cidade Esportiva do Barcelona para se encontrar com o técnico Hans Flick — seu maior incentivador e o treinador que lhe deu a oportunidade de estrear pela seleção alemã —, além de alguns de seus novos companheiros, até que seja feito o anúncio oficial de sua contratação.
Depois que Ademi (24 anos) receber o aval médico e houver a troca de rascunhos de contrato entre os dois clubes para a transferência e a assinatura oficial, o Dortmund receberá um valor fixo de 22 milhões de euros, além de 7 milhões de euros em bônus.
Embora o anúncio oficial esteja previsto para hoje, quinta-feira, o Barcelona não descartou a possibilidade de adiá-lo para sexta-feira, segundo o jornal catalão.
No entanto, a cerimônia de apresentação do ponta alemão só ocorrerá na próxima semana, após o retorno do presidente do Barcelona, Juan Laporta, e do diretor esportivo, Deco, da final da Copa do Mundo no próximo domingo, entre Espanha e Argentina, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Em seguida, Ademi dará sua primeira coletiva de imprensa como jogador do Barcelona.