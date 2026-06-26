Em números... Uma avalanche francesa sem precedentes na história da Copa do Mundo

A seleção francesa continuou a brilhar no ataque na Copa do Mundo de 2026, marcando três gols no primeiro tempo contra a Noruega (3 a 1), na noite desta sexta-feira, horário de Greenwich, na terceira rodada da fase de grupos, alcançando assim um recorde histórico sem precedentes para a equipe.

Pela primeira vez em sua história, a seleção francesa conseguiu marcar três gols em cada uma de suas três partidas da fase de grupos, durante uma única edição da Copa do Mundo.

A França havia vencido o Senegal por 3 a 1 na primeira partida, antes de derrotar o Iraque por 3 a 0 na segunda rodada.

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Os “Galo” alcançaram mais um feito histórico, ao marcarem — pela primeira vez em sua história — três gols ou mais em quatro partidas consecutivas na Copa do Mundo.

Além disso, o astro do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé (32 minutos), tornou-se o segundo jogador mais rápido a marcar um hat-trick na história da Copa do Mundo, atrás apenas de Erik Probst, pela Áustria contra a Tchecoslováquia em 19 de junho de 1954 (após 24 minutos), segundo a rede francesa “stats foot”.



