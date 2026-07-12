Em números: Tuchel está no topo de uma conquista histórica na Europa... e devolve à Inglaterra sua identidade perdida

A seleção inglesa garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, depois de reverter o placar e vencer a Noruega por 2 a 1 na prorrogação, nas quartas de final disputadas ontem, sábado, dando continuidade ao seu excelente desempenho sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, a Inglaterra venceu suas duas últimas partidas na Copa do Mundo após sofrer o primeiro gol (contra a República Democrática do Congo e, depois, contra a Noruega), o que contrasta com o fato de ter vencido apenas uma das 23 partidas anteriores no torneio em que sofreu o primeiro gol.

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A rede acrescentou que Tuchel conquistou 16 vitórias em 20 partidas em que comandou a seleção inglesa em diversas competições, com uma taxa de vitórias de 80%, a melhor de qualquer técnico que tenha comandado uma única seleção europeia em mais de 10 partidas.

A seleção inglesa enfrentará a Argentina, atual campeã, na semifinal, enquanto a França enfrentará a Espanha na outra partida dessa fase.

A Inglaterra havia derrotado a República Democrática do Congo (2 a 1) nas oitavas de final, antes de vencer o México (3 a 2) nas quartas de final e, em seguida, eliminar a Noruega (2 a 1).



