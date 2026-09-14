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RaphinhaGetty Images

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Em números: Raphinha, o mais letal da Europa

Barcelona x Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
Raphinha
Espanha
Brasil

Ninguém rivaliza com o brasileiro

O brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, manteve seu desempenho notável com o clube catalão desde o início da temporada, após apresentar números ofensivos expressivos que o colocaram na liderança dos jogadores com maior participação em gols entre os astros das grandes ligas europeias.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, Raphinha marcou 6 gols e deu 3 assistências durante as cinco primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, participando diretamente de 9 gols dos 21 marcados pelo Barcelona na competição.

O jogador brasileiro manteve seu brilho durante a vitória sobre o Levante por 4 a 2, após dar duas assistências em apenas 19 minutos, a primeira para Xavi Espart e a segunda para seu companheiro Lamine Yamal.

Raphinha também foi o jogador do Barcelona que mais criou oportunidades durante a partida, com 3 chances criadas, além de completar 3 dribles.

Esses números garantem a Raphinha uma clara vantagem quando comparado aos principais artilheiros das grandes ligas europeias.

La Liga
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Barcelona
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN

Na Premier League, Erling Haaland marcou 4 gols com o Manchester City sem dar nenhuma assistência.

Já no Campeonato Italiano, Donyell Malen lidera a lista de artilheiros com 5 gols pela Roma, sem assistências.

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No Campeonato Francês, Amine Gouiri marcou 4 gols com o Olympique de Marseille sem nenhuma assistência, enquanto Kamory Doumbia tem 4 gols e uma assistência com o Brest, e Lassine Sinayoko marcou 4 gols com o Paris FC sem assistências.

No Campeonato Alemão, Igor Matanovic, jogador do Freiburg, e Patrik Schick, atacante do Leverkusen, têm 3 gols e uma assistência cada.

Assim, Raphinha supera todos esses jogadores em número total de participações diretas em gols, após alcançar 9 participações em apenas cinco rodadas.

Os números de Raphinha não se restringem ao Campeonato Espanhol, já que, até agora, ele marcou 8 gols e deu 3 assistências entre o campeonato e a Liga dos Campeões.

O brasileiro participou de todas as cinco partidas do Barcelona no Campeonato Espanhol, começando todas como titular, e também foi titular na primeira partida do time na Liga dos Campeões.

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