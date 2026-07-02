Em números... O salário de Messi é maior do que o de toda a seleção de Cabo Verde

A seleção argentina, liderada por Lionel Messi, se prepara para enfrentar Cabo Verde, no próximo sábado, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jornal “AS” informou que o tão aguardado jogo entre a Argentina e Cabo Verde será um confronto entre dois mundos opostos.

O valor de mercado total da seleção de Cabo Verde é de 54,5 milhões de euros, contra Messi, que recebe 70 milhões de euros de salário anual, além de cerca de 40 milhões de euros em receitas publicitárias.

O jornal também destacou que a população de Cabo Verde é de 491 mil habitantes, enquanto Messi conta com 620 milhões de seguidores nas redes sociais.

O jornal “AS” continuou: “Messi estima sua fortuna em mais de um bilhão de euros, em comparação com um país cujo PIB não ultrapassa cinco vezes esse valor”.

Além disso, Messi tem 500 milhões de seguidores no Instagram, enquanto a conta da seleção de Cabo Verde conta com 60 mil seguidores.

A disparidade não se limita apenas aos números econômicos ou de popularidade: só Messi disputou 202 partidas com a camisa da seleção argentina, enquanto a seleção de Cabo Verde, ao longo de toda a sua história, disputou apenas 244 partidas — um número ligeiramente superior ao total de partidas internacionais de Messi — desde sua primeira partida oficial em 1978.

Além disso, Messi participou de seis edições da Copa do Mundo e conquistou o título em uma delas, enquanto Cabo Verde nem sequer disputou o Campeonato Africano das Nações um número de vezes equivalente às participações de Messi na Copa do Mundo, tendo disputado o torneio continental apenas quatro vezes.