Em números... Como Yamal superou Messi na final dos sonhos?

O espanhol Lamine Yamal conseguiu levar a seleção de seu país à conquista do título da Copa do Mundo de 2026, após “La Roja” sobre a Argentina por 1 a 0 na final, fazendo com que o “garoto de ouro” saísse vitorioso do tão aguardado confronto contra seu ídolo e lenda do futebol, Lionel Messi, em uma noite que testemunhou o domínio espanhol tanto no nível coletivo quanto no individual.

Embora Yamal não tenha marcado nem dado a assistência para o único gol da partida, ele foi uma das peças-chave na escalação do técnico Luis de la Fuente e representou um incômodo constante para a defesa argentina com seus movimentos contínuos e sua velocidade nos confrontos individuais, confirmando que foi um dos principais motivos para a conquista do título mundial pela Espanha.

Antes do início da final, as comparações entre Messi e Yamal dominaram o cenário, especialmente porque os dois são formados pela academia “La Masia”, e o astro espanhol é visto como o principal herdeiro da lenda do Barcelona. Após o apito final, os números deram vantagem ao jovem jogador espanhol.

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De acordo com o site “Sofascore”, especializado em estatísticas de futebol, Lamine Yamal recebeu uma nota de 7,3 em 10, superando por uma pequena margem Lionel Messi, que obteve 7,2 em 10, em um indicador que reflete o impacto de cada jogador no desenrolar da partida.

Yamal também se destacou no aspecto ofensivo, após chutar quatro vezes ao longo da partida, contra apenas um chute de Messi, confirmando sua presença constante no terço final do campo e suas repetidas tentativas de ameaçar o gol da Argentina.

Na construção do jogo, a diferença também ficou evidente: Yamal deu 51 passes, dos quais 44 foram bem-sucedidos, com uma precisão de 86%, enquanto Messi se limitou a apenas 35 passes, dos quais 27 chegaram aos companheiros, com uma taxa de sucesso de 77%, diante da marcação rigorosa imposta pelos jogadores da Espanha ao capitão do “Tango”.

E a superioridade não parou por aí: Yamal conseguiu realizar 5 dribles bem-sucedidos, contra apenas 3 de Messi, encerrando a final com uma clara vantagem numérica sobre a lenda argentina e enviando uma mensagem forte de que uma nova geração começou a se impor no topo do futebol mundial.