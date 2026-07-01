Em números... Como o intervalo para hidratação mudou o panorama da Inglaterra diante do Congo?

A seleção da Inglaterra teve um primeiro tempo irregular durante o confronto contra a República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026, e o intervalo para hidratação foi o fator decisivo.

A seleção inglesa enfrentou a congolesa nesta quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Os “Três Leões” começaram a partida de forma muito ruim, sofrendo o primeiro gol após apenas 7 minutos, sem terem chutado nenhuma bola a gol até o intervalo para hidratação no meio do primeiro tempo.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, todos os chutes da seleção da Inglaterra no primeiro tempo (8) ocorreram após o intervalo para hidratação.

E a situação não parou por aí: a seleção da Inglaterra tocou na bola dentro da área da seleção do Congo 20 vezes, todas elas também após o intervalo para hidratação.

A seleção dos “Três Leões” esteve perto de empatar em mais de uma ocasião, mas o brilhantismo de Lionel Mpasi, goleiro da República Democrática do Congo, impediu que isso acontecesse.