O Chelsea anunciou, oficialmente neste domingo, a contratação do jogador da seleção argentina, Valentín Barco, vindo do Strasbourg durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal "Marca" afirmou que o Chelsea provou ser o rei do atual mercado de transferências, e com uma diferença enorme em relação aos demais clubes.

Nenhum outro clube gastou mais do que ele. Enquanto o clube aguarda o anúncio da contratação de Pep Chavarría (Rayo Vallecano), chega a contratação de Valentín Barco, elevando o total dos gastos do time de Xabi Alonso com transferências para 388,95 milhões de euros, com o Tottenham vindo em segundo lugar com gastos de 267 milhões de euros.

O Chelsea pagou cerca de 40 milhões de euros ao Strasbourg pelo "El Colo". Esse valor se soma aos 138 milhões de euros pagos por Morgan Rogers (Aston Villa), 60,7 milhões de euros por Maxence Lacroix (Crystal Palace), 57 milhões de euros por Marco Palestra (Atalanta), 50 milhões de euros por Geovany Quenda (Sporting de Lisboa), 25 milhões de euros por Emanuel Emega, 10 milhões de euros por Dinner (Corinthians), 5,85 milhões de euros por Danny Welbeck (Brighton) e 2,4 milhões de euros por Dastan Satpayev (Kairat).

O jogador argentino, internacional de 22 anos, assinou um contrato até 2033 e, no Campeonato Francês, passou da posição de lateral-esquerdo e ponta-esquerda para volante versátil sob o comando de Liam Rosenior, ex-jogador do Chelsea.

Durante seu período no Stade de la Meinau, disputou 58 partidas, marcou três gols, deu 11 assistências e recebeu 11 cartões amarelos, resultado de seu estilo de jogo aguerrido.