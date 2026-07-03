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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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“Em nome de Deus”: o segredo de Ronaldo que gerou polêmica na Copa do Mundo

Portugal
Copa do Mundo
Portugal x Croácia
Croácia
C. Ronaldo
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Repita a Basmala também com a vitória!

Em uma cena que não passou despercebida pelas câmeras da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo voltou a chamar a atenção antes de cobrar o pênalti decisivo contra a Croácia, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, quando murmurou com os lábios a frase “Em nome de Deus” no momento de concentração que antecedeu a cobrança.

A cena ocorreu em um momento decisivo da partida disputada no estádio “BMO Field”, quando a Portugal perdia por um gol. Com uma firmeza invejável, “O Don” converteu o pênalti no gol de empate aos 68 minutos, colocando sua seleção de volta no jogo, que terminou mais tarde com uma emocionante vitória portuguesa por 2 a 1, antes que o capitão deixasse o campo aos 80 minutos.

A breve frase captada pelas câmeras trouxe à memória um comportamento que se tornou uma marca registrada na trajetória recente de Ronaldo, seja com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita, seja com a seleção de Portugal, onde ele recorre a frases de caráter espiritual como parte de seus rituais mentais antes dos momentos decisivos. 

Como de costume, o detalhe virou assunto nas redes sociais em questão de minutos, já que a popularidade de Ronaldo faz com que cada movimento, cada palavra e cada olhar seu se tornem assunto para discussão. Entre quem viu nisso um momento de fé e quem considerou apenas uma rotina profissional, a verdade permanece a mesma: Cristiano não apenas marca gols, mas também cria o espetáculo antes mesmo de tocar na bola.

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