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Yan Diomande Leipziggetty
Muhammad Sharaf Eldeen

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Em meio às negociações do Real Madrid, Leipzig emite comunicado oficial sobre Diomandé

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O astro marfinense em uma encruzilhada decisiva

O clube alemão Leipzig anunciou a ausência do jovem ponta marfinense Yan Diomande da delegação da equipe que segue para o campo de treinamento na cidade austríaca de Saalfelden, devido a uma infecção, afirmando que ele se juntará à equipe assim que se recuperar.

O clube acrescentou, em comunicado oficial, que o norueguês Antonio Nusa se juntará ao campo de treinamento em meados da próxima semana, após o fim de suas férias, enquanto o goleiro húngaro Peter Gulacsi ficará ausente por estar em negociações com outro clube, ao lado de Diomande, que não viajará por causa da doença.

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Esses acontecimentos ocorrem em um momento em que as negociações continuam entre Leipzig e Real Madrid sobre a chegada de Diomande ao clube espanhol durante a atual janela de transferências de verão.

O jornalista Florian Plettenberg, da rede "Sky Sport - Alemanha", já havia afirmado anteriormente que o Real Madrid pressiona para fechar o negócio durante o fim de semana, enquanto o jogador demonstrou seu claro desejo de se transferir para o Bernabéu, em meio à continuidade das conversas entre os dois clubes.

A rede "Sky Sport - Alemanha" havia feito uma pergunta a Martin Demichelis, técnico do Leipzig, dizendo: "Yan Diomande está doente. Vocês vão voar para o campo de treinamento às 17h. Diomande viajará com a equipe? Esse é o plano?".

Demichelis respondeu: "Sei que é um grande assunto. Yan está realmente doente. Vamos ver. Ainda não falei com o médico. Se estiver bem de saúde, deve vir conosco. Se estiver doente, está doente".


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