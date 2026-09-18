O brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, deu um novo passo em sua vida pessoal ao anunciar oficialmente o noivado com sua compatriota, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca, cerca de um ano após o início do relacionamento.

O casal revelou a novidade nas redes sociais, depois que Virginia publicou uma foto ao lado do craque do Real Madrid, na qual ambos apareceram usando um anel idêntico, em sinal da passagem do relacionamento para uma nova fase.

Fonseca explicou que os dois anéis representam o anúncio oficial do noivado, após um ano de namoro, em um passo que confirma o rumo do casal a um compromisso de longo prazo.

O passo de Vinícius acontece em meio às críticas direcionadas a ele por causa da queda de rendimento com o Real Madrid, já que marcou apenas um gol em 7 partidas disputadas nesta temporada em todas as competições.

O astro brasileiro se prepara com o Real Madrid para disputar uma das partidas mais importantes da temporada, quando enfrenta o vizinho Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, no próximo domingo, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Presença constante em Madri

Virginia Fonseca se tornou um dos rostos habituais no entorno de Vinícius Júnior e na vida do astro brasileiro na capital espanhola, e faz questão de comparecer às arquibancadas para apoiar o jogador do Real Madrid.

Ela esteve presente no sábado no estádio Santiago Bernabéu para acompanhar a grande vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano pelo placar de 4 a 1.

O relacionamento do casal se transformou, ao longo do último período, em um dos que mais despertam interesse no Brasil e na Espanha, especialmente com a integração da vida familiar de Fonseca à vida de Vinícius em Madri, onde ela é sempre acompanhada por um grande círculo de pessoas próximas, além de seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Quem é Virginia Fonseca?

Virginia Pimenta da Fonseca nasceu no estado americano de Connecticut, antes de se mudar para o Brasil quando tinha três anos de idade.

Aos dezesseis anos começou a construir sua fama nas redes sociais, antes de se transformar, com o passar dos anos, em uma das mais destacadas criadoras de conteúdo do Brasil, segundo o jornal "Marca".

Fonseca tem mais de 55 milhões de seguidores no Instagram, além de uma grande base de fãs nas plataformas TikTok e YouTube.

Suas atividades não se limitam à criação de conteúdo, já que também é uma empresária de destaque, sendo seu projeto mais notável a empresa "WePink", especializada em produtos de beleza, que celebrou em setembro de 2026 os 5 anos de sua fundação.

Um relacionamento que começou em 2025

No âmbito familiar, Fonseca tem três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, de seu relacionamento anterior com o cantor brasileiro Zé Felipe.

O relacionamento de Fonseca com Zé Felipe terminou em maio de 2025, após 5 anos juntos, antes de seu relacionamento com Vinícius Júnior começar a vir a público em outubro do mesmo ano.

Desde então, o casal se tornou o centro de grande interesse no Brasil e na Espanha, com repetidas aparições juntos em eventos públicos.

Uma de suas aparições recentes mais marcantes foi a presença no Grande Prêmio de Madri de Fórmula 1, onde apareceram juntos no autódromo "Madring" durante as disputas da corrida.

Uma tragédia que abalou Fonseca

Por outro lado, Virginia passou recentemente por um episódio doloroso ao receber a notícia da morte de seu segurança pessoal, Rogério Camilo Ramos, que faleceu em decorrência de um acidente de motocicleta, enquanto sua esposa, que o acompanhava, morreu no mesmo acidente.

Fonseca expressou sua tristeza nas redes sociais, afirmando que seu coração estava "partido", e ainda dirigiu uma mensagem comovente ao segurança falecido, na qual manifestou a gratidão de sua família por todo o cuidado, proteção e amor que ele ofereceu durante o período em que trabalhou com eles.

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