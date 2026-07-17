Em meio aos preparativos para a final da Copa do Mundo... Yamaal e sua namorada causam polêmica em Nova York

Lamine Yamal se prepara para disputar a partida mais importante de sua carreira no futebol até o momento, quando comandará a seleção da Espanha contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, marcada para o próximo domingo, em Nova York.

O jogador de 19 anos disputará a maior final de sua carreira, depois de ter se destacado desde sua estreia no time principal do Barcelona e, antes disso, durante seus anos na academia “La Masia”, como um dos maiores talentos em ascensão no mundo do futebol.

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Apesar da importância do confronto que se aproxima, Yamal aproveitou o período de descanso para passear pelas ruas de Nova York na companhia de sua namorada, a influenciadora espanhola Inés García Santos, que publicou em suas redes sociais uma foto dos dois em frente a uma das tradicionais food trucks da cidade, que sediará a final da Copa do Mundo, conforme informou a rede argentina “TyC Sports”.

Além disso, a jovem de 21 anos compartilhou um vídeo em que Yamal aparece gravando um comercial para a marca de roupas American Eagle, que foi exibido em um dos telões da “Times Square”, um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York.

Essa cena não passou despercebida pelo seu companheiro da seleção espanhola, o zagueiro Marc Poblet, que atuou por apenas um minuto durante o torneio, contra a Áustria nas oitavas de final. Ele publicou, no recurso “Stories” de sua conta no Instagram, um vídeo no qual focou a câmera no painel publicitário com a imagem de Yamal.

Preocupação antes da final

Por outro lado, o último treino da seleção espanhola, “La Roja”, gerou apreensão antes da final de domingo, depois que Lamine Yamal treinou separadamente do restante do grupo.

Um vídeo, divulgado pelo jornal espanhol “AS”, mostrou o jogador realizando exercícios de alongamento ao lado de equipamentos de recuperação, com uma bandagem na perna esquerda, na região onde sofreu uma lesão muscular antes do início do torneio.

Apesar das preocupações, o jornal espanhol “Marca” confirmou que nem o craque do Barcelona nem Pedro Porro, que também treinou separadamente, correm o risco de ficar de fora da final.

O jornal informou que a condição de Yamal se deve à pancada que recebeu de Lucas Dini, na jogada que resultou no pênalti, durante a partida das semifinais contra a França (2 a 0), enquanto o treino individual de Boro está relacionado ao cansaço.