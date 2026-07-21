Lionel Messi chegou à cidade argentina de Rosário na manhã de terça-feira, vindo dos Estados Unidos, depois de ter optado por não regressar à capital Buenos Aires com o resto da delegação da seleção da Argentina, na sequência da derrota na final do Mundial de 2026 diante da Espanha.

De acordo com o jornal argentino Olé, o capitão da seleção argentina aterrou no aeroporto internacional "Islas Malvinas", na cidade de Fisherton, às 6h26 (hora local), a bordo de um avião privado proveniente de Fort Lauderdale, no estado norte-americano da Flórida.

Após concluir os trâmites de imigração, Messi seguiu num cortejo de automóveis rumo à sua casa na zona de Funes, onde passará vários dias com a esposa Antonela Roccuzzo e os filhos Thiago, Mateo e Ciro, para descansar e recuperar energias depois de mais de 50 dias passados longe de casa durante a disputa do Mundial.

Segundo a mesma fonte, as marcas da derrota diante da Espanha continuam bem presentes, já que Messi, apesar dos seus 39 anos e de um vasto historial de títulos coletivos e individuais, sente uma enorme tristeza depois de ter estado perto de conduzir a Argentina à manutenção do título mundial.

Messi tinha optado por passar algum tempo na sua casa em Miami com a família e as pessoas mais próximas, antes de rumar à Argentina, numa tentativa de obter algum descanso após o grande esforço físico e emocional que fez ao longo da competição.

Espera-se que Messi regresse em breve aos seus compromissos com o Inter Miami, que se prepara para defrontar o Chicago Fire no campeonato norte-americano, embora o capitão da Argentina não vá participar no jogo, tal como o seu companheiro Rodrigo De Paul.

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