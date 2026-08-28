Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, encerrou a polêmica sobre a possibilidade de escalação de seu jogador Julián Álvarez na partida de amanhã contra o Sevilla, apesar de sua ausência nos treinos.

O jornal Sport publicou as declarações de Simeone durante a coletiva de imprensa, na qual ele disse: "Entendo que todas as perguntas vão girar em torno de Álvarez, apesar de o clube ter sido decisivo e claro em tudo o que explicou".

E prosseguiu: "Continuo na mesma posição, espero, do ponto de vista esportivo, poder ajudá-lo e que ele siga sendo um dos elementos importantes para nós, e é evidente que ele não estará presente amanhã".

O treinador argentino foi questionado sobre o ataque ideal do Atlético de Madrid nesta temporada, e respondeu de forma breve: "Julián Álvarez e Sorloth".

Mas o atacante norueguês ainda está lesionado, e Simeone disse: "A ausência dele nos prejudica e tem um impacto ainda maior por causa da situação de Julián. A equipe tenta, por meio do esforço coletivo, buscar soluções para chegar a situações que nos permitam balançar as redes".

Sobre o efeito do burburinho em torno de Álvarez no desempenho do Atlético, comentou: "Os jogadores trabalham muito bem. A equipe fez boas partidas contra o Málaga e o Villarreal. Queremos fazer um bom jogo amanhã, e não vejo que isso nos afete".

E concluiu: "Não tenho muito a explicar sobre Álvarez, e a partir do momento em que Julián voltar a treinar conosco, vamos lhe dar o que sempre lhe demos para que ele se sinta um jogador importante, como é para a nossa equipe".

Assim, o treinador argentino encerrou suas declarações sobre o futuro de seu atacante, reafirmando sua disposição de trabalhar para devolver Álvarez à sua melhor forma assim que ele retornar aos treinos.

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