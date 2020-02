Em meio a rumores sobre saída, Bale completa 11 meses sem gols no Bernabéu

A fase do galês no Real Madrid está longe de ser das melhores

Entre lesões e rumores de uma saída próxima, o momento de Gareth Bale no não é dos melhores. O galês tem passado mais tempo afastado dos gramados do que jogando. E o Santiago Bernabéu é um dos principais pontos de sua má fase.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

No domingo (16) vai completar 11 meses que Bale não marca um gol na casa do Real, em Madrid. A última vez que o galês balançou as redes por lá foi em 16 de março de 2019, contra o - mesmo adversário dos merengues amanhã.

Mais artigos abaixo

Mais times

Fora do Bernabéu o cenário também não é dos melhores para Bale, nestes 11 meses foram apenas três gols - dois pela e um na Copa da .

Mesmo machucado, Bale está disponível para a partida contra o Celta, quando pode ter a oportunidade perfeita de quebrar a sequência de seca - mesmo estádio e mesmo adversário desde o último gol em casa.