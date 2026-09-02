Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

Traduzido por

Em meio à insistência do Barcelona, Atlético prepara surpresa para segurar Álvarez

La Liga
Barcelona
Atlético de Madrid
J. Alvarez
Espanha
Argentina

Pedido de desculpas público à torcida e troca de empresário: Álvarez vai aceitar?

A janela de transferências de verão chegou ao fim e, como se esperava nos últimos dias de agosto, Julián Álvarez não deixou o Atlético de Madrid.

Álvarez tomou a decisão de permanecer no estádio Metropolitano e comunicou isso a Mateu Alemany, que fechou o caso da negociação horas antes do encerramento do período de transferências. 

O jornal "Sport" noticiou, citando a "Radio Marca", que o Atlético vai pedir ao seu jogador argentino que apresente um pedido de desculpas público à torcida, além de trocar de empresário. 

Ainda assim, nenhuma das duas coisas parece provável de acontecer, uma vez que a porta para a transferência ao Barcelona segue aberta para Álvarez.

O "Sport" destacou que o Barcelona não desistiu de contratar Álvarez, e o objetivo agora é tentar novamente em janeiro próximo. 

La Liga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

No inverno, o Barcelona ainda terá uma margem no fair play financeiro que varia entre 65 e 70 milhões de euros, o que lhe permite concretizar a contratação de Álvarez e até mesmo contratar um zagueiro, caso o técnico Hansi Flick entenda que o time precisa disso no fim das contas.

Álvarez precisará recuperar o seu melhor nível para enfrentar as vaias que a torcida do Atlético lança contra ele.

O jornal enfatizou: "Mesmo que Álvarez apresente grandes atuações ou faça um pedido de desculpas público, isso não será necessariamente suficiente para mudar a posição da torcida do estádio Metropolitano, que já emitiu seu julgamento sobre ele e não hesitará em lançar vaias contra ele cada vez que jogar em casa".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google