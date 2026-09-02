A janela de transferências de verão chegou ao fim e, como se esperava nos últimos dias de agosto, Julián Álvarez não deixou o Atlético de Madrid.

Álvarez tomou a decisão de permanecer no estádio Metropolitano e comunicou isso a Mateu Alemany, que fechou o caso da negociação horas antes do encerramento do período de transferências.

O jornal "Sport" noticiou, citando a "Radio Marca", que o Atlético vai pedir ao seu jogador argentino que apresente um pedido de desculpas público à torcida, além de trocar de empresário.

Ainda assim, nenhuma das duas coisas parece provável de acontecer, uma vez que a porta para a transferência ao Barcelona segue aberta para Álvarez.

O "Sport" destacou que o Barcelona não desistiu de contratar Álvarez, e o objetivo agora é tentar novamente em janeiro próximo.

No inverno, o Barcelona ainda terá uma margem no fair play financeiro que varia entre 65 e 70 milhões de euros, o que lhe permite concretizar a contratação de Álvarez e até mesmo contratar um zagueiro, caso o técnico Hansi Flick entenda que o time precisa disso no fim das contas.

Álvarez precisará recuperar o seu melhor nível para enfrentar as vaias que a torcida do Atlético lança contra ele.

O jornal enfatizou: "Mesmo que Álvarez apresente grandes atuações ou faça um pedido de desculpas público, isso não será necessariamente suficiente para mudar a posição da torcida do estádio Metropolitano, que já emitiu seu julgamento sobre ele e não hesitará em lançar vaias contra ele cada vez que jogar em casa".

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