O Atlético de Madrid venceu o clássico da capital diante do Real Madrid pelo placar de 2 a 1, em um confronto que começou equilibrado e terminou com a superioridade dos donos da casa, depois que a expulsão de Dean Huijsen, no início do segundo tempo, mudou o rumo da partida. Assim, o time de Diego Simeone conquistou uma vitória preciosa e deixou o Real Madrid seis pontos atrás do líder Barcelona.

O clássico foi marcado por uma ampla polêmica de arbitragem, depois que o Real Madrid reclamou da não exibição do cartão vermelho em mais de um lance durante o primeiro tempo, com destaque para a entrada de Cuti Romero em Jude Bellingham, além da entrada de Kang-in Lee em Federico Valverde.

O canal do Real Madrid considerou que os jogadores mereciam a expulsão, o que teria obrigado o Atlético a completar a partida com nove jogadores, antes que tudo terminasse com a expulsão de Huijsen no segundo tempo, após a intervenção do árbitro de vídeo.

As duas equipes entraram em campo cientes de que a margem de erro havia se tornado extremamente estreita, diante do início perfeito do Barcelona no campeonato, e por isso os minutos iniciais foram cautelosos e carregados de tensão, sem uma investida ofensiva clara de qualquer lado.

A vitória colocou o Real Madrid (15 pontos) seis pontos atrás do Barcelona, enquanto o Atlético elevou sua pontuação para 16 pontos.

O Atlético apostou na formação 3-4-2-1, enquanto o Real Madrid jogou no 4-2-3-1, com Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius e Kylian Mbappé no setor ofensivo.

E apesar da relativa vantagem do Atlético na posse de bola, seu domínio não se converteu em perigo real, enquanto o Real Madrid pareceu mais dependente das transições e das tentativas de aproveitar os espaços.

Esse cenário se refletiu especificamente em Mbappé, que permaneceu longe de influenciar durante todo o primeiro tempo, já que tocou na bola apenas 23 vezes e a perdeu em 8 ocasiões, sem finalizar ao gol de Jan Oblak.

Em contrapartida, os momentos ofensivos mais perigosos do Real Madrid couberam a Arda Güler, que ameaçou o gol de Oblak com um chute de longe aos 41 minutos, mas o goleiro fez a defesa, encerrando o primeiro tempo com empate sem gols, apesar de o Atlético ter ficado com 55% da posse de bola.

Mas o equilíbrio que regeu o primeiro tempo não durou muito depois do intervalo, pois a partida começou a mudar de forma clara já nos primeiros minutos do segundo tempo.

Após uma defesa de Courtois em um chute de Baena, chegou o momento decisivo quando Giuliano Simeone caiu dentro da área após uma entrada de Dean Huijsen.

O árbitro marcou o pênalti e, em seguida, o árbitro de vídeo interveio para revisar o lance, antes que a decisão se transformasse na expulsão de Huijsen, mudando completamente as contas da partida.

O Real Madrid passou a ter que enfrentar o Atlético durante a maior parte do segundo tempo com dez jogadores, o que concedeu aos donos da casa vantagem numérica e maiores espaços para se movimentar.

Grimaldo cobrou o pênalti, e Courtois defendeu, mas o Atlético conseguiu aproveitar o rebote para se colocar à frente.

E o gol não foi apenas uma vantagem no placar, mas veio em um momento em que o Real Madrid ficou obrigado a atacar apesar da inferioridade numérica, o que concedeu ao Atlético ainda mais espaços para avançar.

E depois de apenas 8 minutos, o Atlético aproveitou essa vantagem e ampliou com o segundo gol por meio de Jonathan David, após um ataque organizado e um passe de Giuliano Simeone, tornando a missão do Real Madrid mais complicada, sobretudo porque o time não havia demonstrado até então capacidade ofensiva suficiente para ameaçar o gol de Oblak de forma contínua.

Mourinho tentou intervir a partir do banco de reservas para trazer o Real Madrid de volta à partida, mas as substituições não conseguiram mudar o cenário ofensivo de forma suficiente.

E Bellingham e Mbappé permaneceram longe de oferecer perigo, ao mesmo tempo em que o Atlético ficou mais confortável para administrar a partida, aproveitando sua superioridade numérica e sua vantagem no placar.

Do outro lado, Courtois foi um dos principais motivos para que o Real Madrid permanecesse dentro da partida, depois de defender uma cabeçada de Cuti Romero, e em seguida a defesa do time interveio diante de outra tentativa do Atlético.

E aos 79 minutos, Yan Diomande desperdiçou a chance de ampliar o placar depois de ficar cara a cara com Oblak, mas o goleiro conseguiu defender sua finalização.

E com a aproximação do fim, Antonio Rüdiger devolveu a esperança ao Real Madrid ao marcar o gol que diminuiu a diferença aos 89 minutos, depois de subir em uma bola de uma cobrança de falta batida por Bernardo Silva e colocá-la no fundo das redes. O gol trouxe a tensão de volta aos minutos finais, especialmente com o Real Madrid avançando com todas as suas linhas em busca do empate.

Mas o Atlético lidou com a pressão final e manteve sua vantagem até o apito final, repetindo sua superioridade sobre o Real Madrid em seu estádio e saindo do clássico com três pontos que reforçam sua posição na segunda colocação.