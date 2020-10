Em meio à desconfiança, Palmeiras é o melhor da fase de grupos da Libertadores - mais uma vez

Alviverde aplicou 5 a 0 sobre o Tigre, jogando no Allianz Parque. Verdão precisará melhorar seu desempenho na fase eliminatória da Libertadores

Na noite dessa quarta-feira (21) o entrou em campo para jogar a última rodada da fase de grupos da Libertadores e goleou. O fez 5 a 0 sobre o Tigre, da , e garantiu a melhor campanha de todos os times da fase de grupos da competição continental. É o terceiro ano consecutivo que o Palmeiras consegue o feito, mas em nenhuma dessas oportunidades alcançou uma final.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Há alguns anos a torcida do Palmeiras vem falando que "a Libertadores é obsessão" e o clube parece entender isso na fase de grupos. Em 2019, o Verdão teve o mesmo número de pontos que o (15 pontos), mas ficou à frente por conta do saldo de gols. Em 2018, o time paulista fechou a fase de grupos com 16 pontos e acima de todos os outros.

Mais times

Quando o assunto é mata-mata, o torcedor palmeirense tem motivos para ficar ressabiado. Em 2018, ano que o clube vinha como um dos principais favoritos, o Palmeiras foi eliminado para o na semifinal empatando em casa e perdendo fora. Já no ano passado, o Verdão foi eliminado nas quartas de final para o .

Nos dois anos citados, o Alviverde despontava como um forte candidato ao bicampeonato da América, mas o sonho ficou pelo caminho.

Em 2020 a situação é diferente. Apesar da melhor campanha na competição continental, o Verdão atravessa um momento difícil e de reformulação de ideias. O técnico Vanderlei Luxemburgo, que já chegou sob desconfiança, foi demitido do cargo e colocou os dirigentes palmeirenses à caça de um novo técnico. Miguel Ramírez já está praticamente descartado e o nome da vez agora é o de Guto Ferreira.

Parte da torcida palestrina já chega a essa época do ano com certo pessimismo. Embora o time ainda esteja em posição de brigar por três títulos (Brasileirão, Libertadores e Copa do ), o futebol apresentado até aqui pouco convenceu os palmeirenses.

Mais artigos abaixo

Esse momento de incertezas pode até ter seus benefícios. Não chegando como favorito, a pressão sobre o time acaba sendo menor e isso pode ajudar a equipe a jogar de maneira mais solta.

Se isso fará diferença ou não ainda é impossível dizer com certeza. O fato é que o Palmeiras chega ao mata-mata da Libertadores pela terceira vez consecutiva, mas em uma situação diferente. Caso saibam aproveitar o momento para dar uma volta por cima, o time pode sonhar em levar o cobiçado troféu da Libertadores para o Allianz Parque.