Em homenagem à Argentina... A atitude do Chelsea irrita a torcida, e o clube recua rapidamente

O Chelsea gerou uma grande onda de polêmica entre sua torcida inglesa depois de comemorar seu jogador argentino Enzo Fernández após sua excelente atuação contra a seleção da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, antes de rapidamente voltar atrás e excluir a postagem sob pressão das críticas.

Enzo Fernández marcou um dos gols da vitória da Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1, levando a seleção de seu país à final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, onde enfrentará a Espanha na partida decisiva.

A conta oficial do Chelsea na plataforma “X” publicou uma foto de Enzo comemorando seu gol contra a Inglaterra, uma atitude que gerou indignação em grande parte da torcida do clube, que considerou inadequado, por parte de um clube inglês, comemorar um gol marcado contra a seleção inglesa.

Diante da enxurrada de comentários indignados, o Chelsea se apressou em excluir a foto de sua conta oficial, numa tentativa de conter a crise e acalmar sua torcida.

O incidente ocorre em um momento em que a relação de Enzo Fernández com a torcida do Chelsea não está das melhores, depois que o jogador falou em mais de uma ocasião sobre seu desejo de viver uma nova experiência, em meio a relatos que o ligavam a uma transferência para o Real Madrid.

Embora o Real Madrid tenha divulgado um comunicado oficial negando qualquer movimento para contratar o jogador durante a janela de transferências de verão, várias reportagens confirmaram que Enzo continua sendo a opção preferida do técnico José Mourinho para reforçar o meio-campo do time real.

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