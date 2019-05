Em estreia como titular do Flu, João Pedro faz história na Sul-Americana

O atacante de apenas 17 anos já está vendido para o Watford, e demonstrou todos os dotes de um atacante completo

Em sua estreia em torneios internacionais, o garoto de 17 anos, titular no Maracanã, fez três gols e ainda deu uma assistência. O relato, lido de forma isolada e sem contexto, remete até aos livros de história que contam o nascimento de alguns dos nossos maiores craques. Mas isso aconteceu na noite desta quinta-feira (23), na vitória por 4 a 1 do sobre o , da , na ida dos 16 avos de final da .

João Pedro, titular pela primeira vez em sua carreira, foi escalado na referência do ataque no 4-1-4-1 desenhado por Fernando Diniz e teve uma noite daquelas para ficarem na história. Antes dos dez minutos, já havia feito dois gols – o primeiro, de cabeça, o segundo entrando em velocidade na área para finalizar com um sutil toque por cima do goleiro Cuadrado. Aos 12’, o garoto mostrou ser completo em suas qualidades quando, longe da área, fez o cruzamento perfeito para Luciano anotar o terceiro. Aos 33’ voltou a subir para cabecear, de forma fatal, transformando a vitória em goleada antes mesmo de descer aos vestiários.

É algo raro. Ainda mais se puxarmos o histórico recente de jovens dos grandes clubes brasileiros. Especialmente diante de um adversário tradicional como o Atlético Nacional – campeão da Libertadores da América em 2016. No segundo tempo, o menino nascido em Ribeirão Preto (SP) não relaxou e continuou a fazer da vida dos colombianos um verdadeiro inferno. ao final da partida foram cinco finalizações, quatro a gol e um hat-trick (ou seja: três bolas na rede em um único duelo).

Na comparação com os últimos atacantes que apareceram com destaque no Fluminense, ninguém chega perto dos 7 gols em seus 10 primeiros jogos. Pedro, centroavante que teve destaque em 2018 antes de sofrer uma lesão, fez dois tentos em sua primeira dezena de partidas com a equipe principal do Tricolor. Richarlison não fez nenhum no mesmo corte pelo , e quando defendia o , ainda antes, comemorou três vezes. A diferença é bem grande.

Richarlison, aliás, tem algo em comum com João Pedro: deixou o Fluminense para defender o - antes de ser vendido ao depois chegar ao futebol inglês como se jogasse por lá desde sempre. João Pedro foi negociado com a equipe dos arredores de Londres no final de 2018, por um valor especulado na região de € 10 milhões. Ou seja: já tem prazo de validade em nossos gramados, com passagem marcada para atuar na Premier League. É bom aproveitarmos para acompanhar este aspirante a craque enquanto podemos fazer isso por aqui. O retrospecto recente abre espaço para a imaginação desenhar um futuro de sucesso para João Pedro.