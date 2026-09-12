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SS Lazio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em dois minutos: Moreira salva o Milan das garras da Lazio

Lazio x Milan
Lazio
Milan
Campeonato Italiano
D. Moreira
Itália
Bélgica

O Rossonери voltou de longe

O Milan arrancou o empate (2 a 2) diante do anfitrião Lazio, neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Italiano, depois de reverter uma desvantagem de dois gols em um empate emocionante no segundo tempo, no estádio Olímpico, na capital Roma.

O Lazio abriu o placar cedo, com Matteo Cancellieri, aos dez minutos, antes de Tijjani Noslin ampliar a vantagem aos 39, fazendo com que os donos da casa encerrassem o primeiro tempo à frente por dois gols a zero.

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Mas o Milan reagiu com força após o intervalo, com o reserva Diego Moreira marcando dois gols consecutivos, aos 65 e 67 minutos, garantindo ao Rossoneri um ponto valioso.

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O confronto teve grande domínio dos visitantes, com a posse de bola final chegando a 66% a favor do Milan contra 34% do Lazio. O Rossoneri também finalizou 16 vezes, 7 delas entre as traves, contra apenas 8 finalizações do Lazio, 6 no alvo.

O número de toques dos jogadores do Milan na área do Lazio foi de 30, contra apenas 11 dos donos da casa na área dos visitantes.

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As duas equipes haviam entrado no confronto sem derrotas no campeonato nesta temporada; o Lazio havia conquistado 3 vitórias consecutivas nas primeiras 3 rodadas, enquanto o Milan somava 7 pontos, com duas vitórias e um empate.

Com este resultado, o Lazio elevou sua pontuação para 10 pontos, na liderança provisória da tabela do Calcio, enquanto o Rossoneri chegou a 8 pontos, na quarta colocação.

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