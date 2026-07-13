Em concomitância com a Copa do Mundo... Pena severa para a Federação Mexicana

A Federação Mexicana de Futebol sofreu uma punição severa, justamente no momento em que se prepara para coorganizar a Copa do Mundo de 2026, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá.

O site “Foot Mercato” informou que a Secretaria de Combate à Corrupção e Governança Responsável do México aplicou uma multa de 42,8 milhões de pesos (2 milhões e 141.926 euros) à Federação Mexicana de Futebol por violar as regras de proteção de dados pessoais no sistema de identificação dos torcedores.

As autoridades acusam a federação de não ter informado adequadamente os torcedores de que seus dados biométricos, incluindo fotos, são considerados informações pessoais sensíveis.

De acordo com a investigação, a Federação Mexicana também não obteve o consentimento expresso por escrito necessário para o tratamento desses dados sensíveis.

A Federação limitou-se a incluir uma caixa de seleção em seu site, sem qualquer mecanismo confiável de verificação para comprovar o consentimento do usuário. As autoridades consideram que essa prática viola as leis mexicanas de proteção de dados pessoais.

A seleção mexicana foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após uma derrota apertada por 3 a 2 para a Inglaterra.