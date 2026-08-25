Em comunicado oficial: Real Madrid apresenta seu novo reforço

O Real Madrid anunciou a apresentação do marfinense Diomande como novo reforço do elenco, encerrando assim as cerimônias de apresentação de todas as contratações fechadas durante a janela de transferências de verão, após o jovem atacante se tornar o mais recente nome a se juntar às fileiras da equipe merengue.

O Real Madrid detalhou, por meio de seu site oficial, os detalhes da cerimônia de apresentação do jogador, confirmando que Florentino Pérez, presidente do clube, recebeu Diomande na sala de reuniões, onde o jogador assinou um contrato de 7 temporadas, ficando ligado à equipe até 30 de junho de 2033, antes de receber uma maquete do estádio Santiago Bernabéu, um relógio e uma camisa com seu nome e o número 25, na presença do presidente de honra José Martínez Pirri.

Diomande tem 19 anos e chegou ao Real Madrid vindo do Leipzig em uma transferência avaliada em 125 milhões de euros, com possibilidade de o valor subir para 140 milhões de euros de acordo com bônus ligados ao nível e ao desempenho do jogador, tornando-se assim a contratação mais cara da história do clube espanhol.

O Real Madrid aposta no novo reforço para dar um forte incremento ao setor ofensivo, apostando nas qualidades do jovem jogador marfinense, que se tornou o mais recente elemento do novo projeto do clube merengue.

Com a chegada de Diomande, o Real Madrid encerra o capítulo das apresentações de seus novos reforços neste verão, após completar a lista dos novos nomes com os quais o clube merengue optou por fortalecer seu elenco em preparação para a próxima temporada.