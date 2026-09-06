O Inter de Milão anunciou a renovação do contrato de seu jovem atacante Francesco Pio Esposito até 30 de junho de 2032, em um movimento que reflete a grande confiança do clube no jogador, poucos dias antes do aguardado confronto contra o Real Madrid na estreia da equipe na Liga dos Campeões da Europa.

Em um breve comunicado oficial, o Inter revelou ter chegado a um acordo para estender o vínculo de Esposito, que estava previsto para se encerrar ao fim da atual temporada. Com isso, o jogador de 21 anos recebe um novo contrato válido por mais 5 temporadas, depois de rapidamente se tornar uma das peças fundamentais no elenco da equipe e da seleção italiana.

Segundo relatos da imprensa italiana, o salário do jovem atacante terá um aumento considerável, subindo para cerca de 2,7 milhões de euros por ano, após o jogador ter recebido interesse e propostas de clubes ingleses durante a janela de transferências de verão.

Esposito subiu pelas categorias de base do Inter antes de passar por duas experiências por empréstimo com o Spezia na segunda divisão italiana, entre 2023 e 2025. Em seguida, teve sua primeira aparição pelo time principal dos Nerazzurri em junho de 2025, no confronto contra os japoneses do Urawa Red Diamonds na Copa do Mundo de Clubes, poucos dias antes de completar 20 anos.

Desde sua estreia, Esposito disputou 53 partidas em diferentes competições, nas quais marcou 12 gols. Ele também foi titular nos três primeiros jogos do Inter no Campeonato Italiano nesta temporada e abriu sua conta de gols diante do Monza.

O jovem atacante conta com a confiança do técnico Cristian Chivu, que atualmente o utiliza mais do que Marcus Thuram, diante da recuperação incompleta do atacante francês da lesão que sofreu na panturrilha durante a Copa do Mundo.

No cenário internacional, Esposito se tornou um dos jogadores da seleção italiana desde setembro de 2025, e conseguiu marcar 5 gols em 9 partidas, reforçando sua posição como um dos talentos mais promissores em ascensão no futebol italiano.

A renovação do contrato de Esposito chega em um momento importante para o Inter, que busca assegurar o futuro de um de seus principais talentos, antes de um teste europeu de peso contra o Real Madrid.