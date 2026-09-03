Em comunicado oficial: Asensio quebra o silêncio no caso do vídeo sexual

Raúl Asencio, zagueiro do Real Madrid, quebrou o silêncio após ser absolvido no caso relacionado à circulação de um vídeo de conteúdo sexual, que gerou ampla polêmica recentemente, em um momento em que o jogador enfrenta outra crise, após ser condenado por dirigir sob efeito de álcool.

O caso teve um novo desdobramento, depois que as duas jovens — que apareciam no vídeo — confirmaram a desistência de processar os quatro jogadores acusados no caso, o que levou o Ministério Público a retirar a acusação dirigida ao zagueiro do time merengue, referente ao crime de revelação de segredos e violação de privacidade.

Asencio compareceu, ao lado de seus ex-companheiros da academia do Real Madrid, Ferran Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García, perante o tribunal por conta do caso, antes que as duas jovens confirmassem, diante da juíza do Tribunal Penal (número 5) de Las Palmas de Gran Canaria, o perdão aos quatro acusados.

Essa desistência permitiu ao Ministério Público retirar sua acusação, relativa ao crime de divulgação ou circulação de imagens e vídeos de natureza íntima sem o consentimento de seus titulares, acusação que envolvia Asencio e os demais acusados. Por outro lado, a desistência das duas jovens não afeta as acusações relacionadas a material pornográfico envolvendo menores, dirigidas apenas a Ferran Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García, sem Asencio.

Essas acusações estão ligadas à gravação de um vídeo sexual com uma menor, já que uma das garotas tinha 16 anos na época dos acontecimentos, em 2023, um crime cuja acusação não é extinta com a simples desistência ou perdão da vítima.

Sobre isso, Asencio disse, nesta quinta-feira, em nota oficial divulgada após a sentença: "Hoje, e depois de um longo período de silêncio, e com respeito a um processo judicial no qual sempre acreditei, posso dizer que fui absolvido".

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E continuou: "Acredito que chegou o momento de compartilhar com vocês algumas palavras. Durante estes meses, passei por uma situação difícil e, em alguns momentos, fui obrigado a ver informações e opiniões sobre mim, publicadas antes que os tribunais proferissem sua sentença. Compreendo e respeito o trabalho da imprensa e seu direito de transmitir informações e expressar opiniões, mas também acredito que é importante lembrar que por trás de cada notícia há um ser humano e uma família, que vivem as consequências de tudo o que é publicado".

E acrescentou: "Sempre confiei que a justiça colocaria as coisas em seu devido lugar no fim das contas. E hoje há uma sentença judicial que fala por si, e a recebo com tranquilidade e com uma sensação de alívio, pois me tornei capaz de encerrar um capítulo que foi muito importante na minha vida. Não quero me alongar sobre o alvoroço ou os momentos difíceis. Prefiro lembrar o apoio das pessoas que ficaram ao meu lado e acreditaram em mim durante todo este período".

E prosseguiu o zagueiro espanhol: "Também gostaria de agradecer ao Real Madrid, e a todos no clube, pela confiança que demonstraram em mim, e por me permitirem continuar trabalhando e evoluindo, e desfrutar do que mais amo: jogar futebol".

E completou: "Àqueles que falaram de mim durante estes meses, peço apenas que, após a sentença, esta parte da história também seja transmitida com o mesmo cuidado. Não quero entrar em nenhuma polêmica nem voltar atrás. Quero encerrar este capítulo com respeito, de cabeça erguida, e com um forte desejo de seguir em frente".

O episódio do álcool

Sobre a direção sob efeito de álcool, Asencio disse: "Também quero abordar um incidente relacionado a dirigir sob efeito de álcool. Estou profundamente arrependido do que aconteceu, e assumo toda a minha responsabilidade por isso. Foi uma experiência com a qual aprendi, e tenho plena certeza de que não voltará a acontecer".

E acrescentou: "Agora quero olhar para frente, continuar trabalhando e evoluindo, e me concentrar no que mais amo: jogar futebol. Agora chegou a minha vez de falar. E concordo plenamente com o meu treinador (José Mourinho) 'não apenas dentro de campo, mas também fora dele'. Hala Madrid. E não há espaço para dúvidas quanto a isso".

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