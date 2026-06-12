Em comunicado oficial... a FIFA se pronuncia sobre a proibição de entrada de Parte no Canadá

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou hoje, sexta-feira, que o ganês Thomas Partey não poderá disputar a partida contra o Panamá na Copa do Mundo, marcada para a noite da próxima quarta-feira (horário local), após a recusa do seu pedido de visto para entrar no Canadá.

A FIFA declarou em comunicado à agência “Reuters”: “A FIFA confirma que o jogador Thomas Partey não poderá viajar do campo de treinamento da seleção de Gana, em Boston, nos Estados Unidos, para o Canadá a fim de disputar a primeira partida contra o Panamá, na quarta-feira, 17 de junho, após o governo canadense ter recusado seu pedido de visto.”

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E a Federação Internacional continuou: “A FIFA não interfere nos procedimentos de imigração dos países anfitriões, incluindo a decisão sobre pedidos de visto”.

O jornal “The Athletic” havia informado que o governo canadense recusou conceder ao meio-campista ganês um visto de entrada no país, devido às acusações feitas contra ele em Londres, relacionadas a casos de estupro.

Com isso, o ex-jogador do Arsenal e do Atlético de Madrid ficará de fora da partida de estreia da seleção de Gana contra o Panamá, na cidade canadense de Toronto.

Apesar de sua ausência no confronto contra o Panamá, Partey (32 anos) poderá retornar à seleção de seu país nas próximas partidas do torneio, programadas para os Estados Unidos.

Acusações graves

Houve muita polêmica após a convocação de Partey para representar Gana na Copa do Mundo, depois que ele foi acusado de 7 crimes de estupro e um de agressão sexual, em Londres, entre 2020 e 2022.

O jogador do Villarreal, da Espanha, nega todas as acusações, e o julgamento está marcado para novembro deste ano, mas pode ser adiado para 2027.

O técnico de Gana, o português Carlos Queiroz, justificou a convocação de Parte para a Copa do Mundo apesar das graves acusações, dizendo: “É uma resposta simples e clara. Pelo que sei, na Inglaterra, em Portugal e em qualquer outro lugar, vivemos neste mundo em que, até que o tribunal profira uma decisão, a presunção de inocência está a favor do acusado, em todos os processos instaurados perante os tribunais”.

Gana disputará o Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Panamá, Croácia e Inglaterra.



