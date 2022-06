Em busca de reforços, United pode buscar De Jong e Eriksen a pedido de Ten Hag

Jogadores são vistos como peças fundamentais para novo estilo a ser implantado por treinador; negociação com o dinamarquês é vista como "complemento"

Após deixar o Ajax e ir ao Manchester United, o treinador Erik Ten Hag faz os pedidos e preparativos para o início da temporada com os Red Devils, começando logo pela tentativa de adição de dois atletas ao elenco: Frenkie De Jong e Christian Eriksen.

A ideia do treinador é alterar o estilo de jogo utilizado pelos últimos técnicos que passaram pela equipe, como Solskjaer e Mourinho, de contra-ataque, e transformar em um método de mais paciência, colocando a posse de bola como fundamental.

Para isso, é requerida a contratação de atletas habilidosos e que tenham essa característica de controle de meio-campo bem definidas, e é dessa forma que surgem Eriksen e De Jong. O dinamarquês de 30 anos é dado como complemento para a vinda do holandês de 25, que ainda pertence ao Barcelona, mas o United resiste nas propostas e quer trazê-lo a qualquer custo.

Como apurou a GOAL, caso os valores do Manchester United por De Jong cheguem entre 64 a 73 milhões de euros (de 347 a 396 milhões de reais, aproximadamente), há chance de que o Barcelona aceite a proposta do clube inglês, enquanto o valor inicial pedido pelos espanhóis alcança cerca de 86 milhões de euros (em torno de R$ 466 milhões).

Jogadores do Ajax como Antony e Jurrien Timber também são alvos de Ten Hag. No entanto, Timber parece ter decidido ficar na equipe holandesa, enquanto o brasileiro ainda se mantém nos planos. Nkunku, do RB Leipzig, também é observado pelo treinador.

Com a saída de Paul Pogba, Nemanja Matic, Juan Mata e Jesse Lingard, a equipe abriu espaço para novas tentativas de reconstruir os Red Devils, adicionando certo valor monetário à equipe, além de trazer um novo ideal de jogo, que será, possivelmente, implementado por Ten Hag.