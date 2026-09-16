Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a lista oficial de seu time para o confronto contra o Racing Santander, na noite desta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

De acordo com o site oficial do Barcelona, a lista contou com 23 jogadores, com a continuidade das ausências de Roony Bardghji e Frenkie de Jong, enquanto teve a presença dos principais craques do time como preparação para disputar a partida no estádio Spotify Camp Nou.

A lista do Barcelona para o confronto contra o Racing Santander ficou da seguinte forma:

Joan García, João Cancelo, Alejandro Baldé, Pau Cubarsí, Gavi, Fermín López, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Xavi Espart, Szczesny, Karim Adeyemi, Andreas Christensen, Rodrigo, Nico Gordón, Gerard Martín, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Koundé, Eric García, Dominik Livakovic e Hamza Abdelkarim.

O confronto entre Barcelona e Racing Santander começa às 21h30, no horário da Espanha, com o time catalão buscando manter sua largada perfeita no Campeonato Espanhol.

A última vitória do Barcelona foi diante do Levante pelo placar de 4 a 2, em uma partida que teve uma atuação de destaque de Lamine Yamal, que marcou dois gols, além dos gols de Xavi Espart e Karim Adeyemi, para que o time catalão mantivesse sua largada perfeita e conservasse a liderança da tabela de classificação com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

O Barcelona marcou 21 gols em suas cinco primeiras partidas na competição, um indicativo do poder ofensivo demonstrado pelo time de Hansi Flick desde o início da temporada, enquanto terá diante de si a oportunidade nesta noite de manter sua série de vitórias e chegar a 18 pontos de 18 possíveis, além de conquistar a sexta vitória consecutiva na La Liga.





