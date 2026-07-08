Em árabe e inglês... Uma mensagem triste de Imam Ashour após a despedida da Copa do Mundo

Imam Ashour, estrela da seleção egípcia, enviou uma mensagem triste aos torcedores, após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, ontem, terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Cerca de 24 horas após o término da partida, Imam Ashour escreveu uma mensagem em árabe e inglês em sua página pessoal no Facebook, na qual pediu desculpas pela derrota e pelo fracasso em se classificar para as quartas de final.

Na mensagem, Ashour disse: “Graças a Deus por tudo. Há derrotas que doem mais do que qualquer discurso, e esta é uma delas. Peço desculpas a todos que acreditavam nesse sonho e a todos que confiavam em nós e esperavam que os fizéssemos felizes”.

Ele acrescentou: “Esperávamos continuar a jornada e corresponder ao apoio de vocês. Lutamos com tudo o que tínhamos, mas é a vontade de Deus, e Ele faz o que Lhe apraz”.

E continuou: “Todo o meu agradecimento e reconhecimento à comissão técnica e a todos os meus companheiros de equipe pelo esforço, pela garra e pela luta até o último momento, e o maior agradecimento a todos que nos apoiaram, estiveram ao nosso lado e acreditaram em nós desde o primeiro dia até o último minuto”.

E concluiu: “Prometemos a vocês que voltaremos mais fortes e que continuaremos lutando com tudo o que temos para fazer vocês felizes e honrar o nome do Egito. Viva o Egito para sempre”.