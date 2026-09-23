Elogios a Slot pela maneira como lidou com a morte trágica de Jota

Andy Robertson falou de forma muito aberta no The Overlap sobre a temporada difícil que o Liverpool viveu no ano passado. A morte de Diogo Jota teve um impacto enorme, explicou o defensor, que se transferiu para o Tottenham Hotspur.

"Na temporada passada, perdemos o fogo e a convicção", lamentou o lateral-esquerdo, que foi campeão duas vezes com o Liverpool e conquistou a Liga dos Campeões. "A gente pensava: o que isso importa, afinal? Quando você via o que a família do Diogo estava passando. Quando via os filhos dele. Estávamos de luto, porque ele era nosso amigo."

Robertson também observa que os novos jogadores chegaram em uma situação muito difícil. O Liverpool gastou quantias enormes com nomes como Florian Wirtz, Hugo Ekitike e Alexander Isak, mas a prorrogação do título nacional nunca foi uma possibilidade.

"Eu me sinto culpado em relação aos novos jogadores. Eles chegaram a um clube de coração partido. Esses jogadores se transferiram para o Liverpool por muito dinheiro. Mas levaram meses para encontrar seu lugar aqui, porque naquele momento nós simplesmente não nos importávamos com futebol. Essa era a verdade", relembra Robertson, já de saída, sobre um ano extremamente difícil.

Robertson era muito próximo de Jota. "Na semana antes de ele morrer, eu estava no casamento dele. É uma das coisas mais difíceis que você vai viver: vê-lo no dia mais feliz da vida dele e, na semana seguinte, ver a família dele ser destruída."

Segundo o lateral-esquerdo escocês, Arne Slot lidou muito bem com toda a situação. "Conversamos muito. O treinador foi realmente muito bom, para ser sincero. Nossa pré-temporada praticamente não significou muita coisa, porque Arne disse: se você não quiser treinar, não treina. Essa foi a postura dele durante a pré-temporada."

"Tínhamos um psicólogo que já trabalhava no clube. Ele montou grupos em que você podia tomar um café e conversar um pouco. Fizemos isso com bastante frequência, e acho que isso ajudou", concluiu Robertson.