Elogio espanhol: Yamal é como Ronaldo na era de ouro do Real Madrid

Ciro López, analista do programa “Tiempo de Juego”, demonstrou estar profundamente impressionado com o desempenho de Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, na partida contra a Arábia Saudita.

Yamal teve uma atuação brilhante na partida contra a Arábia Saudita, que terminou com a vitória da seleção espanhola por 4 a 0, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O site da rádio Cadena Cope divulgou as declarações de López, que afirmou: “Yamal é o jogador que muda tudo; ele é o nosso Messi, ou como Cristiano Ronaldo na era de ouro do Real Madrid”.

Ele também destacou que Yamal desequilibra os adversários e que sua presença desde o início confunde completamente qualquer esquema defensivo que o adversário possa montar.

Ele destacou: “O adversário teve influência no resultado, pois a Arábia Saudita não jogou de forma puramente defensiva como Cabo Verde, o que facilitou a tarefa do Matador”.

No entanto, ele enfatizou, por fim, que o verdadeiro fator decisivo foi a escalação de Lamine Yamal como titular.