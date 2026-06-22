Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-EUR-NATIONS-POR-ESPAFP

Traduzido por

Elogio espanhol: Yamal é como Ronaldo na era de ouro do Real Madrid

Copa do Mundo
L. Yamal
C. Ronaldo
Espanha
Real Madrid
Espanha

Ciro López, analista do programa “Tiempo de Juego”, demonstrou estar profundamente impressionado com o desempenho de Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, na partida contra a Arábia Saudita.

Yamal teve uma atuação brilhante na partida contra a Arábia Saudita, que terminou com a vitória da seleção espanhola por 4 a 0, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O site da rádio Cadena Cope divulgou as declarações de López, que afirmou: “Yamal é o jogador que muda tudo; ele é o nosso Messi, ou como Cristiano Ronaldo na era de ouro do Real Madrid”.

Ele também destacou que Yamal desequilibra os adversários e que sua presença desde o início confunde completamente qualquer esquema defensivo que o adversário possa montar.

Ele destacou: “O adversário teve influência no resultado, pois a Arábia Saudita não jogou de forma puramente defensiva como Cabo Verde, o que facilitou a tarefa do Matador”.

Copa do Mundo
Uruguai crest
Uruguai
URU
Espanha crest
Espanha
ESP

No entanto, ele enfatizou, por fim, que o verdadeiro fator decisivo foi a escalação de Lamine Yamal como titular.

Publicidade