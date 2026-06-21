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Elogiando sua inteligência excepcional... Rooney: “Yamal me enche o coração de alegria”

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
W. Rooney
L. Yamal
Espanha
Arábia Saudita
EUA
England

Lenda da Inglaterra elogia a maturidade do astro do Barcelona

Em apenas 45 minutos, Lamine Yamal, estrela da Espanha, brilhou intensamente e foi o responsável por abrir o placar na goleada sobre a Arábia Saudita (4 a 0), neste domingo, aos 10 minutos de jogo — um gol que também contribuiu para liberar a seleção “La Roja” após a tensão do empate sem gols na partida de estreia contra Cabo Verde.

O craque do Barcelona recebeu amplos elogios do mundo do futebol, e entre aqueles que o elogiaram estava Wayne Rooney, lenda do Manchester United e da seleção inglesa, que comentou: “Adoro Lamine Yamal, ele me enche de alegria. Ele tem uma inteligência futebolística excepcional, algo que é difícil de ensinar”.

Rooney acredita que o craque do Barcelona causará uma mudança significativa no desempenho da seleção espanhola, afirmando: “O que ele traz para a seleção espanhola é confiança. Com ele no time, eles conquistaram o Campeonato Europeu quando ele tinha 16 anos”.

Mas ele considera agora que Yamal, que desempenhou um papel fundamental na conquista do Campeonato Europeu há dois anos, tornou-se um jogador mais completo, segundo o que publicou o jornal “Mundo Deportivo”.

O ex-atacante inglês concluiu sua declaração dizendo: “Agora que amadureceu e está melhor aos 18 anos, ele dá à equipe a confiança e a certeza de que são capazes de conquistar a Copa do Mundo”.

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Yamal participou dos últimos 20 minutos da partida da primeira rodada contra Cabo Verde, mas não conseguiu salvar a seleção espanhola, que ficou no empate sem gols.

Já na segunda partida, contra a Arábia Saudita, Yamal foi titular e conseguiu marcar o primeiro gol, antes que o técnico Luis de la Fuente decidisse substituí-lo ao final do primeiro tempo (3 a 0), para poupá-lo, já que ele estava voltando de uma lesão.

A seleção da Espanha se prepara para enfrentar o Uruguai na madrugada do próximo sábado, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. 

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