Eliminatórias retornam em junho, antes da Copa América, e clubes sofrerão com desfalques

Rodada dupla será disputada dias antes do torneio que terá Argentina e Colômbia como sedes

O conselho da Conmebol se reuniu com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, nesta sexta-feira (23), por vídeoconferência, e conforme antecipado pela Goal, bateu o martelo para o retorno das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em junho, antes do início da Copa América.

Hoy contamos con la participación del presidente Gianni Infantino en la reunión del Consejo de la CONMEBOL. Fue un enriquecedor intercambio de criterios y opiniones con el presidente de la FIFA. Seguimos trabajando juntos para el desarrollo de nuestro deporte. pic.twitter.com/M37nGSBMSg — Alejandro Domínguez (@agdws) April 23, 2021

Serão disputadas as rodadas 7 e 8, senndo assim, a seleção brasileira vai encarar o Equador, em casa e o Paraguai, em Assunção. Vale ressaltar que, segundo apuração da Goal, houve um pedido especial dos argentinos, que não queriam encarar o Brasil em junho.

As rodadas 5 e 6, que não foram disputadas em março, devido ao aumento do número de casos da Covid-19 em território sul-americano e dificuldade dos atletas que jogam na Europa estarem à disposição por conta da pandemia, serão disputadas entre setembro a outubro. A Conmebol solicitou a FIFA rodadas triplas para essas datas.

O calendário das seleções sul-americanas ainda terá a Copa América. A competição que terá como sede Argentina e Colômbia, acontece entre os dias 13 de junho e 10 de julho.

Desfalques para os times brasileiros:

De acordo com o calendário da CBF, os clubes brasileiros que tiveram atletas convocados poderão sofrer com desfalques em até 19 rodadas do Brasileirão. Além disso, há possibilidade de ausência no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Para terceira fase da Copa do Brasil, prevista para início de junho, os atletas convocados não estarào à disposição de seus clubes.