Eliminado da Sul-Americana, Fluminense deixa de ganhar quanto em dinheiro?

O Tricolor das Laranjeiras foi eliminado pelo Union La Calera, do Chile, após dois empates

Após empatar por um gol no Maracanã, uma nova igualdade contra o Union La Calera, desta vez com o placar zerado, acabou decretando a eliminação do na edição 2020 da .

O Tricolor caiu na primeira fase da competição continental, e acabou deixando para trás também uma boa premiação em dinheiro.

Por não ter avançado à segunda fase, o Fluminense já deixa de ganhar imediatamente cerca de R$1,6 milhão, valor que teria importância em meio à realidade de crise financeira que vive o Clube das Laranjeiras.

Jogando desde a primeira fase, como foi o caso do , o time campeão da edição 2020 do certame continental pode receber até R$ 28,64 milhões.