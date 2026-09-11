O brasileiro Raphinha, atacante do Barcelona, recebeu um reconhecimento duplo em uma semana marcada pelo anúncio da lista dos trinta candidatos ao prêmio Bola de Ouro, após ser escolhido para a seleção ideal da primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, ao mesmo tempo em que foi coroado com o prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol no mês de agosto.

A escolha de Raphinha para a seleção da semana veio por decisão dos observadores técnicos da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), em reconhecimento à sua atuação notável diante do Feyenoord, após marcar dois gols, sendo o primeiro deles impressionante após driblar dois zagueiros da equipe holandesa com grande habilidade.

A Uefa elogiou a atuação do capitão do Barcelona, esclarecendo que ele liderou a pressão ofensiva com intensidade e arrancou por trás da linha de defesa para criar perigo, além de sua movimentação e passes entre as linhas, antes de coroar sua apresentação com dois gols.

A seleção incluiu, ao lado de Raphinha, três jogadores que já vestiram a camisa do Barcelona: Sergiño Dest, jogador do PSV Eindhoven; Marc Bartra, jogador do Real Betis, que marcou dois gols diante do Stuttgart; e Ferran Torres, atacante do Paris Saint-Germain, que fez três gols contra o Slovan Bratislava no estádio Parque dos Príncipes.

Por outro lado, Raphinha recebeu outro reconhecimento da liga do Campeonato Espanhol, La Liga, após ser escolhido como melhor jogador do mês de agosto, na sequência do forte início que teve com o Barcelona.

O atacante brasileiro marcou 8 gols em 5 partidas nas diversas competições, entre eles 6 gols em 4 jogos do Campeonato Espanhol, sendo dois diante do Elche, um diante do Athletic Bilbao, dois diante do Rayo Vallecano e um diante do Valencia.

Esse reconhecimento duplo de Raphinha veio no momento em que seu nome, ao lado do de Pedri, ficou de fora da lista dos trinta candidatos ao prêmio Bola de Ouro.