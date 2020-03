Elenco do Monchengladbach abre mão de parte do salário, e brasileiro avisa: '45 mil dependem de nós'

Num acordo com a diretoria, Raffael e companheiros resolveram ajudar financeiramente os demais funcionários

Solidário com os efeitos econômicos negativos causados pela pandemia do COVID-19, o elenco do Borussia Monchengladbach resolveu abrir mão de parte do salário para garantir o pagamento dos demais funcionários. O acordo foi feito entre a diretoria e os próprios jogadores, sendo um deles o brasileiro Raffael, e inicialmente vai ser válido até julho.

"Queremos ajudar. Fui um dos primeiros a falar: 'Estou disposto a ajudar, qualquer que seja a decisão'. Os funcionários estão em casa, e eles não sabem quando vão voltar a trabalhar. Hoje, somente atletas, membros da comissão técnica e alguns outros empregados, como o roupeiro, têm ido ao clube", revelou o atacante que é natural de , em entrevista à Goal.

"Esperamos fazer a diferença. Esse tipo de atitude de colaboração é normal entre os alemães. Ao ajudar os funcionários, automaticamente estamos ajudando o nosso clube, que logicamente vai sofrer muitos prejuízos. Serão milhões e milhões de euros que não vão entrar nas contas por causa do surto do coronavírus", completou.

Na conversa com os capitães do time alemão, o atacante Lards Stindl, o goleiro Yann Sommer e o lateral-esquerdo Oscar Wendt, os dirigentes do M'gladbach colocaram na mesa alguns números de impacto: cada jogo em casa, por exemplo, gera a receita de 2 milhões de euros, enquanto a economia com o "corte" nos salários dos jogadores pode atingir mais de 1 milhão de euros.

"O nosso exemplo pode e deve ser copiado por outros clubes. Aqui, em Monchengladbach, ouvi que cerca de 45 mil pessoas dependem de nós, dependem do futebol. O número de prejudicados é enorme", destacou Raffael, que por enquanto segue treinando nas instalações do clube alemão, mas agora com três dias de folga durante a semana e tendo de cumprir várias recomendações de segurança.

Na desde 2007, onde também já defendeu o (2007 a 2012) e o 04 (2013), Raffael, de 34 anos, não quis parar apenas na redução do próprio salário.

"Compramos muita comida, o que primeiramente ajuda diretamente o comércio local. Se chegar ao ponto de faltar comida para alguém, seja conhecido ou não, nós então vamos ajudar. Também separamos um dinheiro para qualquer caso de emergência", finalizou.

A Bundesliga, recorde-se, está oficialmente suspensa até o dia 2 de abril - o prazo, no entanto, deve ser alterado. O Borussia Monchengladbach é o atual quarto colocado, com 49 pontos. A liderança está nas mãos do de Munique, com 55.