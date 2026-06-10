Ele voltou pedindo desculpas... Malek Al-Khaloud irrita a torcida do Al-Nasr: “Torcedores de aluguel”

O americano Ben Harborg, proprietário do clube Al-Khulood, provocou indignação entre a torcida do Al-Nassr devido a uma declaração chocante sobre eles, antes de voltar atrás e pedir desculpas.

Ben Harborg disse em declarações filmadas divulgadas há dois dias: “Historicamente, na Arábia Saudita, costuma haver pessoas que se autodenominam Ultras, mas são grupos de torcida organizados que são pagos por diferentes times para torcer, e eles têm tambores, megafones e uniformes”.

Ele acrescentou: “Todos os times têm isso. O Al-Nassr, por exemplo, certamente tem esse tipo de torcedor, e a maioria dos clubes tem o mesmo, como o Al-Ittifaq e o Al-Shabab”.

E concluiu: “Eu os chamo de torcedores de aluguel, e em Buraidah há um grupo de torcedores que são contratados por diferentes times; ora torcem pelo Al-Shabab, ora pelo Al-Hazm, e essas são coisas que descobrimos na Arábia Saudita, mas que não existem na Europa”.

Essas declarações provocaram a ira da torcida do Al-Nassr, que considerou que elas constituíam um insulto, e, em seguida, lançou um grande ataque contra o investidor americano por meio de suas contas nas redes sociais.

Horas depois desse ataque, Ben Harborg publicou um tuíte em sua conta oficial no site “X”, no qual se desculpou pelas declarações e afirmou que não estava realmente a par da realidade quando fez essas declarações, gravadas há oito meses.

Ben Harborg republicou o tuíte em que o Al-Khulood parabenizava o Al-Nassr pela conquista do título da Liga Saudita, comentando: “Torcedores do grande Al-Nassr, reconheço que errei e fiz uma declaração incorreta a respeito de vocês”.

Ele explicou: “A entrevista foi feita há mais de oito meses e só foi publicada agora, antes de eu ter um conhecimento mais profundo da realidade do nosso campeonato”.

E acrescentou: “Combato o fenômeno das torcidas pagas, mas a vasta e numerosa torcida do Al-Nassr não precisa disso de forma alguma”.

E concluiu: “Eu amo o Al-Nasr e amo sua torcida em todo o mundo, e espero que aceitem meu pedido de desculpas”.