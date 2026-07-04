Ele vem atrás de todos os recordes: Mbappé empata com Deschamps... e ameaça a lenda da França

Enquanto a França busca garantir sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, o capitão dos “Les Bleus”, Kylian Mbappé, alcançou um novo marco pessoal, consolidando sua posição entre os maiores nomes que já vestiram a camisa de seu país ao longo da história.

De acordo com as estatísticas da Opta, “Mbappé entrou em campo nesta manhã de domingo contra o Paraguai nas oitavas de final, em sua 103ª partida internacional pela seleção francesa”.

A rede confirmou que esse número colocou Mbappé em pé de igualdade com seu atual técnico, Didier Deschamps, já que ambos compartilham o nono lugar na lista dos jogadores com mais partidas pela seleção francesa.

Além disso, o astro do Real Madrid consolidou sua posição entre os jogadores com mais partidas pela França na história das participações do país na Copa do Mundo.

De acordo com dados do “Stats Foot”, Mbappé ocupa o segundo lugar na lista dos jogadores franceses com mais participações na Copa do Mundo, com 19 partidas, empatado com Antoine Griezmann, enquanto o goleiro aposentado Hugo Lloris lidera essa lista, detentor do recorde com 20 partidas.

Leia também: “Ironia desprezível”... Reclamação urgente do Al-Ahly contra ofensa a estrela dos Faraós

Mbappé e seus companheiros estão empenhados em evitar surpresas contra o Paraguai, que eliminou a Alemanha nas oitavas de final, para continuar sua trajetória rumo a mais recordes, igualar o recorde de Lloris e disputar com Lionel Messi a liderança da artilharia desta edição e o título de maior artilheiro da história da Copa do Mundo em geral.

Messi liderou a Argentina ontem para escapar da armadilha de Cabo Verde, marcando um dos três gols da vitória (3 a 2), elevando sua contagem nesta edição para 7 gols e para 20 gols no total em suas participações na Copa do Mundo.

Mbappé ocupa o segundo lugar nas duas listas, atrás de Messi, tendo marcado — antes do confronto contra o Paraguai — 6 gols na Copa do Mundo de 2026, enquanto sua contagem chegou a 18 gols na corrida pelo título de maior artilheiro da história do torneio.

Leia também: Estrela do Marrocos: “Nossa força está em uma única coisa... e Laga nos motivou dessa maneira”

Leia também: Mourinho surpreende o craque do Real com uma nova decisão sobre seu futuro

