Ele vê o que os outros não veem... Como a previsão de Guardiola se concretizou na Copa do Mundo?

As palavras de Pep Guardiola não foram apenas um elogio ao seu pupilo Rodri, mas pareceram uma previsão antecipada do que acontecerá na Copa do Mundo de 2026.

Enquanto muitos duvidavam da capacidade do meio-campista espanhol de recuperar seu nível após a lesão no ligamento cruzado, o técnico do Manchester City fez uma declaração marcante, na qual afirmou que os fãs de futebol verão a melhor versão de Rodri durante a Copa do Mundo.

Previsão anterior ao torneio

Em outubro passado, poucos meses após a lesão de Rodri, Guardiola afirmou que o jogador voltaria mais forte do que antes e chegou a prever que ele apresentaria seu melhor nível na Copa do Mundo, embora muitos considerassem, na época, que a recuperação de uma lesão dessa gravidade exigiria muito tempo para recuperar o ritmo e a confiança.

Mas o que parecia, na época, apenas otimismo por parte de seu técnico, transformou-se, poucos meses depois, em uma realidade testemunhada pelo mundo inteiro: Rodri entrou no torneio com um desempenho em ascensão, antes de atingir seu auge nas fases eliminatórias e se tornar o cérebro da seleção espanhola em sua trajetória rumo ao título da Copa do Mundo.

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Ele não era apenas um volante que cumpria suas funções defensivas, mas sim o verdadeiro motor de todas as linhas da equipe, controlando o ritmo da partida, orientando seus companheiros e proporcionando aos zagueiros, meio-campistas e atacantes uma vantagem constante graças aos seus movimentos, passes e posicionamento perfeito.

Números históricos na Copa do Mundo

O domínio de Rodri não se manifestou apenas no desempenho, mas também se traduziu em números, depois que ele se tornou o jogador com o maior número de passes precisos na história da Copa do Mundo, com 1.394 passes, superando o recorde anterior, que pertencia ao brasileiro Dunga.

Na final contra a Argentina, o meio-campista espanhol completou 101 passes precisos de um total de 106, com uma precisão de 95%, contribuindo diretamente para impor o domínio espanhol na partida e impedir que a Argentina aplicasse seu estilo habitual.

Rodri ao lado das lendas

Rodri não se contentou em levar a Espanha ao título da Copa do Mundo; ele acrescentou mais uma conquista à sua carreira ao conquistar também o título da Eurocopa e receber o prêmio de melhor jogador em ambas as competições, confirmando que está vivendo o melhor momento de sua carreira profissional.

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O meio-campista espanhol passou a ser o modelo ideal do meio-campista de base moderno, que combina solidez defensiva, tranquilidade na posse de bola e capacidade de liderar a equipe sob pressão, a ponto de muitos o considerarem um dos melhores que já atuaram nessa posição na história do futebol.

Rodri se tornou o quarto jogador da história a conquistar a Copa do Mundo, a Eurocopa, a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro, depois do francês Zinédine Zidane e dos alemães Gerd Müller e Beckenbauer.

“Ouçam o Pep”

A ironia é que a profecia de Guardiola se concretizou mesmo após o fim do torneio. Quando um jornalista perguntou a Rodri, ao sair do estádio, sobre as declarações do seu técnico antes da Copa do Mundo, ele limitou-se a sorrir e disse: “Vocês precisam ouvir o Pep... Ele nunca erra”.

Com essas palavras, Rodri encerrou a polêmica, confirmando que o homem que viu nele a melhor versão antes de todos os outros já sabia, de fato, o que os demais não enxergavam.