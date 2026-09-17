Vinícius Júnior começa a perder parte de seu prestígio dentro do Real Madrid, em meio à disputa renovada com Kylian Mbappé, depois que os três últimos jogos registraram uma clara superioridade do astro francês em número de minutos em campo, ao mesmo tempo em que os números do ponta brasileiro caíram no início da temporada.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal espanhol "Marca", Vinícius deixou o campo nos três últimos jogos consecutivos: diante da Inter, aos 87 minutos; do Rayo Vallecano, aos 89 minutos; e do Elche, aos 68 minutos, o que reflete uma mudança gradual nos cálculos de José Mourinho em comparação com o início da temporada.

Mourinho havia feito questão, nos quatro primeiros jogos, de manter um grande equilíbrio entre Vinícius e Mbappé, já que ambos começaram como titulares diante de Espanyol, Real Sociedad, Málaga e Real Betis, e a diferença entre seus minutos em campo não passou de apenas seis minutos.

Mas o quadro mudou nos últimos jogos, com Mbappé disputando 630 minutos contra 598 de Vinícius. Além disso, o francês completou seis partidas, ante três partidas inteiras do brasileiro.

Isso acontece em um momento em que Mbappé vive um forte início goleador, depois de marcar 8 gols em 7 jogos, enquanto Vinícius se limitou a um gol e 3 assistências, além de ter conquistado um pênalti diante do Real Betis.

A queda de Vinícius não se restringe apenas aos seus números, já que a concorrência por sua posição começou a aumentar com o brilho de Brahim Díaz e Espí, além da entrada de Diomande em cena, o que oferece a Mourinho opções adicionais e torna a manutenção do equilíbrio entre os dois astros do time ainda mais difícil.

Ainda assim, a reportagem da "Marca" não considera que a situação tenha chegado ao estágio de crise vivido na temporada passada entre Vinícius e Xabi Alonso por conta das frequentes substituições do jogador, sobretudo porque o brasileiro segue sendo titular nos cálculos de Mourinho.

O jornal indica que a disputa entre Vinícius e Mbappé registrou cenários semelhantes nas temporadas passadas, quando um deles brilhava nos períodos de queda do outro.

Na temporada passada, Vinícius sofreu durante o primeiro turno, enquanto Mbappé estava em sua melhor forma, antes de o cenário mudar posteriormente, com o brilho do brasileiro e a queda de rendimento do francês.

Já na atual temporada, Mbappé voltou a se impor com força, enquanto Vinícius ainda busca a sua melhor versão, o que se refletiu gradualmente no equilíbrio de minutos e participação entre a dupla.

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